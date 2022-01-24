Інфекціоніст розповів, коли чекати на стрибок COVID-19 в Україні

З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж у шість разів. Також у найближчі два тижні в країні буде пікове навантаження, повідомляє Сьогодні.

Про це розповів інфекціоніст Віктор Петров.

Наприклад, якщо за даними МОЗ, 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804, то через три тижні ця кількість наближається до 13 тисяч на добу.

"Всі випадки COVID-19 реєструються шляхом надання екстреного повідомлення про інфекційне захворювання. Форма 058. У деяких випадках її не заповнюють, тому що дуже багато хворих. Лікарі просто не встигають цього робити" , – каже інфекціоніст Віктор Петров.

Кількість хворих наближатиметься до показників тих країн, кількість населення яких орієнтовно дорівнює населенню України.