Зеленський – зовнішньої розвідки: Пора переходити до наступальних дій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з розвідниками на честь їх професійного свята і заявив, що "настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів".

Про це йдеться в повідомленні﻿ Офісу президента.

"Сьогодні наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема загрозам суверенітету, територіальній цілісності та єдності. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє саме ефективна розвідка" , – заявив Зеленський.

Зеленський відзначив роль Служби зовнішньої розвідки у супроводі переговорів у Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі, питаннях "Північного потоку – 2", забезпеченні підтримки України з боку міжнародної спільноти тощо.

"Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави" , – переконаний президент.

Зеленський також вручив розвідникам високі державні нагороди та сертифікати на житло.