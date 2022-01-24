У Раді зареєстрували звернення до ООН через вимоги РФ до НАТО

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення українського парламенту до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо вимог Росії не брати Україну до НАТО, повідомляє Страна.UA.

Тема звернення - "неприйнятність військового шантажу щодо України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України".

Депутати хочуть, щоб на міжнародному рівні було визнано, що вимоги РФ щодо прагнень України в НАТО, порушують основний закон України.