Виявлено зв'язок між тривожністю чоловіків та серйозними хворобами

У представників сильної статі, схильних до занепокоєння, фактори ризику серцево-судинних захворювань та діабету з'являються вже у ранньому віці, повідомляє Корреспондент.

Американські вчені дійшли висновку, що у тривожних чоловіків раніше розвиваються хвороби серця та діабет. Результати дослідження було опубліковано у журналі Американської кардіологічної асоціації Journal of the American Heart Association.

Щоб відстежити взаємозв'язок між тривогою та факторами ризику серцево-судинних захворювань, інсульту та діабету 2 типу, автори роботи проаналізували дані лонгітюдного дослідження процесів старіння у чоловіків, розпочатого у 1961 році амбулаторною клінікою ветеранів США у Бостоні.

До аналізу включили 1561 осіб, середній вік яких у 1975 році становив 53 роки. На момент внесення в основу дослідження вони не мали серцево-судинних захворювань або раку, і всі пройшли тестування на рівень невротизму.

Як відомо, невротики характеризуються тенденцією інтерпретувати ситуації як загрозливі, стресові чи гнітючі. Вони схильні частіше відчувати негативні емоції, такі як страх, тривога, смуток та гнів.

"Наші результати показують, що більш високий рівень занепокоєння серед чоловіків пов'язаний з біологічними процесами, які можуть призвести до серцевих захворювань та метаболічних порушень. І цей зв'язок міг виникнути набагато раніше, ніж прийнято вважати, – потенційно ще в дитинстві чи юності", – наголосив провідний автор дослідження Левін Лі з Медичної школи університету Бостона.

За його словами, занепокоєння може бути адаптивним, або нездоровим, особливо коли воно стає неконтрольованим і заважає повсякденній діяльності.

Учасники дослідження проходили медичний огляд та здавали аналізи крові кожні три-п'ять років. Серед параметрів оцінки стану здоров'я автори обрали сім факторів ризику: верхнє та нижнє число артеріального тиску, загальний холестерин, тригліцериди, індекс маси тіла, рівень цукру в крові натще, швидкість осідання еритроцитів та маркер запалення.

Кожному учаснику надали бали – по одному за кожен із семи факторів ризику. Якщо людина мала шість або більше маркерів високого ризику, вчені вважали, що в неї вже розвинулося кардіометаболічне захворювання.

Дослідники виявили, що в період життя від 33 до 65 років середня кількість факторів високого ризику збільшується, приблизно, на один за десятиліття та до 65 років досягає, в середньому, 3,8.

Однак у всіх вікових групах в учасників із вищим рівнем невротизму цей бал був більшим. З урахуванням поправок на демографічні характеристики ризик розвитку у них кардіометаболічних захворювань виявився на 13% вищим, ніж у людей із низькою тривожністю.