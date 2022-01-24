Угода про обмін посвідчень водія вступила в силу

Сьогодні, 24 січня, набула чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Документ був підписаний 20 липня 2021 року у Римі і діятиме 5 років, повідомляє 24 Канал.

Нова Угода укладена у зв’язку із закінченням дії попередньої, укладеної у 2015 році строком на 5 років. Над узгодженням документу працювали Міністерство внутрішніх справ України і Міністерство інфраструктури та транспорту Італії.

Відтепер кожний громадянин України, який переїжджає на проживання в Італію, зможе конвертувати власне національне посвідчення водія на італійський відповідник за спрощеною процедурою. Не треба повторно складати теоретичний і практичний іспити. А це, насамперед, дозволить зменшити бюрократичну тяганину та зекономити кошти для багатьох наших співвітчизників.

За даними Головного сервісного центру МВС України за період дії попередньої Угоди отримано і опрацьовано понад 22 тисячі запитів щодо обміну національних посвідчень громадянами України в Італії.

Це ще раз доводить, що питання надзвичайно актуальне для українців, які легально проживають і працюють в Італії. Процедура обміну займає певний час, адже для з’ясування дійсності документів проводиться спеціальна перевірка. При видачі нового італійського посвідчення водія українське вилучається. Відповідно італійці будуть здавати свій національний документ при отриманні українського.

Дія угоди поширюється на громадян України, які: