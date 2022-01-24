Затримано підозрюваного в пограбуванні суду у Львові

Поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у пограбуванні приміщення суду у Львові, що сталася 18 січня, повідомляє УНІАН.

"Правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетний 28-річний житель Червонограда, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки. Вчора, 23 січня, поліцейські затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України" , - інформує в ГУНП Львівської області..

Під час обшуку у підозрюваного вилучили речові докази його причетності до правопорушення, які саме - не сповіщається.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 (Крадіжка) ККУ йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що вночі у Львові обікрали Західний апеляційний господарський суд на вулиці Личаківській, 81. Грабіжник розбив на другому поверсі вікно, заліз до приміщення суду та поцупив гроші із сейфа.

За інформацію ЗМІ, йдеться про 120 тисяч доларів. Прес-служба суду стверджує, що викрадене майно було "відображено в декларації".