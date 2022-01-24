Кличко збирає "Асоціацію міст" для відбиття можливої атаки РФ

Мер Києва збирає правління Асоціації міст України, аби обговорити заходи з організації територіальної оборони в областях на випадок російського наступу, повідомляє Українська правда.

"Як голова Асоціації міст України, від імені АМУ хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом - уся Україна! Окрім Харківщини прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина та деякі інші регіони, що межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності – це питання безпеки й усіх інших регіонів України. Тому я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка" , - пише Кличко у Telegram.

Кличко повідомив, що засідання відбудеться 28 січня в Києві.