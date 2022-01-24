Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном

Сьогодні відбулась телефонна розмова керівника Офісу президента Андрія Єрмака та радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана. Говорили про безпекові виклики Україні та розв'язання питання деескалації шляхом дипломатії, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"У продовження постійного діалогу, предметна розмова з Джейком Саліваном. Про безпекові виклики навколо України. Про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Продовжуємо діяти спільно. Деескалація шляхом дипломатії та активна співпраця (з США -ред.) для зміцнення нашої обороноздатності" , - написав Єрмак Twitter.