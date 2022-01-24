Російський центробанк призупинив покупку доларів

Обвал російського рубля призвів до того, що Банк Росії змушений був зробити заяву про зупинку купівлі долара. Словесна інтервенція про припинення купівлі валюти центробанком призвела до того, що курс долара знизився приблизно на 50 копійок, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Банк Росії прийняв рішення не здійснювати покупку іноземної валюти на внутрішньому ринку в рамках реалізації механізму бюджетного правила з 15:00 мск 24 січня 2022 року" , - інформує центробанк РФ.

У Центробанку заявили, що рішення "не здійснювати покупку іноземної валюти на внутрішньому ринку" прийнято з метою "підвищення передбачуваності дій грошової влади і зниження волатильності фінансових ринків".

До заяви ЦБ РФ курс долара піднявся більш ніж на 2% до 79,30 рублів за Долар, після чого впав на 50 копійок.

Крім того, сьогодні на російському ринку спостерігається обвал фондових індексів. Зокрема, валютний індекс РТС впав на 9%, рублевий індекс Мосбіржі знизився на 7,4%.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив падіння викликане "істерикою" західних країн.