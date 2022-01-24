Зеленський обговорив з Мішелем превентивні санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої, зокрема, обговорювалися питання підготовки широкого пакету європейських превентивних економічних та політичних санкцій проти РФ, які б змогли стримати потенційну подальшу ескалацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначає пресслужба глави держави, основну увагу під час бесіди було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо нашої держави.

"Володимир Зеленський зазначив, що для України важливим є збереження єдності всіх країн – членів ЄС із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Україна не зазнаватиме провокацій, разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій і витримку" , - повідомляють в Офісі президента.

Там уточнюють, що співрозмовники обговорили питання підготовки Європейським Союзом вже на нинішньому етапі широкого пакета превентивних економічних та політичних санкцій, а також санкцій безпеки щодо РФ, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

"Президент України наголосив на необхідності забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації. У зв'язку з цим він подякував Євросоюзу за своєчасне рішення про виділення макрофінансової допомоги в обсязі EUR 1,2 млрд, прийняте, зокрема, за результатами його нещодавньої розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн" , - наголошують в Офісі глави держави.

У ОП уточнюють, що лідери скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та Європейським Союзом на 2022 рік.