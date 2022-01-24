Зеленський обговорив з Мішелем превентивні санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої, зокрема, обговорювалися питання підготовки широкого пакету європейських превентивних економічних та політичних санкцій проти РФ, які б змогли стримати потенційну подальшу ескалацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як зазначає пресслужба глави держави, основну увагу під час бесіди було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо нашої держави.
"Володимир Зеленський зазначив, що для України важливим є збереження єдності всіх країн – членів ЄС із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Україна не зазнаватиме провокацій, разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій і витримку", - повідомляють в Офісі президента.
Там уточнюють, що співрозмовники обговорили питання підготовки Європейським Союзом вже на нинішньому етапі широкого пакета превентивних економічних та політичних санкцій, а також санкцій безпеки щодо РФ, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.
"Президент України наголосив на необхідності забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації. У зв'язку з цим він подякував Євросоюзу за своєчасне рішення про виділення макрофінансової допомоги в обсязі EUR 1,2 млрд, прийняте, зокрема, за результатами його нещодавньої розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - наголошують в Офісі глави держави.
У ОП уточнюють, що лідери скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та Європейським Союзом на 2022 рік.
"Найближчим часом буде визначено дату чергового, 24-го саміту Україна – ЄС. Вже в середині цього року за участю керівництва Єврокомісії, міжнародних партнерів, а також європейського та міжнародного бізнесу у Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи", - підсумували в Офісі.