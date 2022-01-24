Запаси вугілля на ТЕС за тиждень зросли на 5%

За тиждень 17-24 січня запаси вугілля на складах ТЕС збільшились на 4,7% (на 31,9 тис тонн) - до 713,4 тис тонн, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані Міненерго. Цей показник - на 27% менший за гарантовані запаси.

На "Донбасенерго" у роботі 1 із 2 енергоблоків Слов'янської ТЕС, у "Центренерго" – працюють два енергоблоки на Трипільській та по три енергоблоки на Зміївській та Вуглегірській ТЕС.

ДТЕК: на Бурштинській ТЕС - 8 із 12 блоків, на Курахівській ТЕС - 5 із 7 блоків, на Запорізькій ТЕС - 3 із 6 енергоблоків, на Добротворській та Ладижинській ТЕС - в роботі по два енергоблоки, на Придніпровській, Луганській та Криворізькій ТЕС - по одному блоку в роботі.