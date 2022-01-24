Автодор анонсував ремонт траси під Житомиром

Відновлення Північного обходу Житомира, який є частиною траси М-06 Київ – Чоп, стартує цього року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє УНІАН.

Про це інформує Служба автомобільних доріг Житомирської області у Facebook. 22-кілометрова об’їзна, що пролягає між селами Глибочиця та Іванівка, вважається однією з найгірших ділянок траси М-06. Відновлення дороги стартуватиме із демонтажу неякісного дорожнього покриття та штучних споруд, які встигла влаштувати підрядна компанія "Sinohydro" протягом попередніх років.

В Автодорі нагадали, що контракт з ненадійним підрядником було розірвано ще восени 2020 року.

"Об’єкт фінансувався за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Будівельні роботи мали бути виконані протягом 2 років, однак за цей період та відведений подовжений термін підрядник виконав 50% із передбаченого контрактом" , - йдеться у повідомленні.

Крім цього, виконані будівельні роботи за підсумками незалежної перевірки було визнано дефектними. Зокрема, на цементнобетонному покритті виявили ознаки руйнування, що виникли внаслідок недотримання підрядником методології будівництва.

Щоб захистити свої майнові права, Укравтодор скористався безумовною банківською гарантією, яку надав підрядник на суму майже 8,5 мільйонів євро. Саме ця сума буде використана для фінансування будівництва обходу Житомира.

"Новий проект реконструкції значно ускладнений необхідністю демонтажу та ліквідації порушень недобросовісного попередника. Нагадаю, що Північний обхід Житомира будувався з бетону, а тому демонтажні роботи вимагатимуть значних зусиль. Та найбільша втрата — час. Для транспортної системи України завужені частини магістралі М-06 поблизу столиці — це додаткові витрати на пальне та згаяний час" , — заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Після демонтажу на дорозі розпочнеться влаштування земляного полотна, облаштування та ремонт залізобетонних труб, штучних споруд, очисних споруд.