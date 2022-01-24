В Украине выявили новый случай полиомиелита

В Україні підтверджено новий випадок поліомієліту - захворів дворічний хлопчик у родині на Закарпатті, повідомляє УНІАН.

"24 січня Регіональна референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила дериват вакцинного поліовірусу типу 2 (VDPV-2) у зразку від 2-річної дитини з України. Зразок від хворого подібний до тих, що були вже визначені напередодні восени на Рівненщині" , - заявили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

У хлопчика з Закарпаття симптоми захворювання з’явилися у 13 грудня 2021 р. під час перебування в лікарні в м. Львів через лікування іншого захворювання. 24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає дві кінцівки).

Зі слів мами, дитина не щеплена через відмову батьків, контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина проживає в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має. Сім’я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване.

28 грудня 2021 р. відібрані зразки направили в Центр громадського здоров’я для дослідження в референслабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусологічних та особливо небезпечних патогенів.

Розслідування можливого джерела інфекції триває.