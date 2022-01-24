Приватбанк запустив новий сервіс для бізнесу

Державний Приватбанк запустив новий сервіс "Бюджет" для підприємців та корпоративних клієнтів, повідомляє UBR.

Користувачі можуть прямо в електронному банку "Приват24 для бізнесу" отримувати актуальну інформацію про наявність або відсутність заборгованості – з деталізацією щодо видів податків, причин виникнення тощо, інформувала пресслужба банку.

Для цього необхідно у вебверсії "Приват24 для бізнесу" підключити послугу "Електронний документообіг". Далі у вкладці Бюджет потрібно вибрати рік, за який необхідно отримати інформацію. Також потрібно натиснути кнопку "Створити запит" та підписати електронним підписом. За наявності боргів достатньо вибрати податок та перерахувати кошти через кнопку "Сплатити".