Дуда скликав Бюро нацбезпеки щодо надання допомоги Україні

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок скликав у Бюро національної безпеки (BBN) нараду з представниками уряду з приводу надання допомоги Україні у світлі загрози російської агресії.﻿ Про це йдеться в заяві BBN РП, повідомляє Укрiнформ.

Як зазначається, о 14-й годині (за київським часом) в Бюро нацбезпеки розпочалася нарада президента Дуди з представниками уряду, присвячена нинішній безпековій ситуації в регіоні, підтримці України та союзницькій співпраці.

В інтерв’ю одному з польських виданнь голова BBN Павел Солох повідомив, що питання надання допомоги Україні було предметом переговорів президентів Польщі й України під час зустрічі 20-21 січня у польській Віслі.