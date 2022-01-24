Дуда скликав Бюро нацбезпеки щодо надання допомоги Україні
Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок скликав у Бюро національної безпеки (BBN) нараду з представниками уряду з приводу надання допомоги Україні у світлі загрози російської агресії. Про це йдеться в заяві BBN РП, повідомляє Укрiнформ.
Як зазначається, о 14-й годині (за київським часом) в Бюро нацбезпеки розпочалася нарада президента Дуди з представниками уряду, присвячена нинішній безпековій ситуації в регіоні, підтримці України та союзницькій співпраці.
В інтерв’ю одному з польських виданнь голова BBN Павел Солох повідомив, що питання надання допомоги Україні було предметом переговорів президентів Польщі й України під час зустрічі 20-21 січня у польській Віслі.
“З цих переговорів пішов однозначний сигнал про підтримку євроатлантичних прагнень України. У разі російського вторгнення ми готові на інші кроки допомоги в рамках так званої коаліції охочих в НАТО. Українці потребують озброєння, і ми ведемо переговори на цю тему”,- зазначив Солох.