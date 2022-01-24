Грузия не рассматривает эвакуацию семей дипломатов из Украины
Віцепрем’єр-міністр - міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані заявив про відсутність намірів евакуювати працівників посольства в Києві і членів їхніх родин, повідомляє Укрiнформ.
Про це передає пресслужба МЗС за підсумками телефонної розмови міністрів закордонних справ України і Грузії Дмитра Кулеби і Давіда Залкаліані.
"Глава грузинської дипломатії висловив солідарність Грузії з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації, запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Він також підтвердив відсутність намірів евакуювати членів родин і співробітників грузинського посольства в Києві", - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.
Зазначається, що Кулеба порушив питання дотримання законних прав та інтересів громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Міністр закликав грузинську владу допустити до нього українського лікаря для здійснення медичного огляду.