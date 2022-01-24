"Газпром" оголосив про історичний мінімум запасів газу в Європі

Запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) Європи знаходяться на історичних мінімумах. Про це оголосили у «Газпромі», повідомляє Лента.Ру.

У російській держкомпанії навели дані Gas Infrastructure Europe. Судячи з них, на 22 січня з європейських ПСГ відкачано вже близько 70 відсотків обсягу, закачаного за літо.

"Обсяг активного газу в європейських підземних сховищах на 26 відсотків (на 14,9 мільярда кубометрів) менший за тогорічний рівень. Заповненість підземних сховищ Німеччини опустилася нижче 42 відсотків — до 41,8 відсотка" , — йдеться у повідомленні.

Раніше під час торгів 24 січня ціна на газ у Європі перевищила 1100 доларів за тисячу кубометрів. Загальне зростання вартості газу з початку торгового дня склало 19,4 відсотка.