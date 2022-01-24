Валютний ринок понеділка: підсумки дня

Валютний ринок України сьогодні лихоманило. Масштабні інтервенції Національного банку не допомогли: гривня прискорила падіння.

Новини про евакуацію співробітників посольств США, Великобританії та Австралії та їхніх сімей з України сколихнула весь світ: у повітрі по-справжньому «запахло війною». Фінансові ринки всього світу бурхливо відреагували на повідомлення, які ще минулого тижня намагалися оголосити фейковими. На міжбанківському валютному ринку сплеск попиту на іноземну валюту був настільки сильним, що Національному банку довелося двічі виходити на ринок з продажами валюти. За інформацією порталу «Курс України», регулятор сьогодні продав мінімум 150 млн доларів, використовуючи метод «вибору кращої ціни». Утримати гривню від падіння не вдалося: до кінця торгів були встановлені нові річні піки на рівні 28,59 гривні на купівлі та 28,62 гривні на продажу.

Закрили основну фазу торгів понеділка на 37 копійок на купівлі та на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів:

Стартові котирування – 28,20/28,33 (купівля/продаж).

Торги понеділка відкрилися дуже широко: спред на відкритті становив 13 копійок. Перші дві угоди на загальну суму 1 млн доларів пройшли о 9:20 за ціною 28,225 гривні. Спочатку склалося враження, що зміцнення гривні, яке розпочалося наприкінці минулого тижня, продовжиться. Але потім ситуація різко змінилася: після публікації новин про евакуацію посольств на ринку розпочався нездоровий ажіотаж. О 10.15 на ринку з'явився Національний банк. Прагнучи стримати зростання і водночас не надто регулювати ринок, НБУ знову вдався до методу «вибору кращої ціни», почавши задовольняти дорожчі заявки на покупку (від 28,35 гривні та вище). Продавши таким чином 50 млн доларів, регулятор пішов, а курс продовжив зростання. В обід, коли котирування впритул підійшли до рівня 28,40 гривні, Нацбанк повторно вийшов на ринок. Цього разу він продовжив задовольняти заявки від покупців за цінами 28,39 гривні та вище. Після обіду ажіотажний попит призвів до того, що було встановлено новий річний максимум ціни безготівкового долара. Нацбанк залишався над ринком до кінця торгів; він продовжив продавати навіть коли розпочалися угоди за схемою ТОМ (з розрахунками завтра).

Котирування закриття торгів – 28,59/28,62 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс у 2,7 раза у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 404,2 млн доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінгу.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,3601 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,3601 гривень. Офіційний курс долара на 25 січня встановлено на позначці 28,3749 гривні за долар, зростання на 5,68 копійки.

встановлено на позначці 28,3749 гривні за долар, зростання на 5,68 копійки. Офіційний курс євро на 25 січня встановлено на позначці 32,0594 гривні за євро, зниження на 5,05 копійок.

встановлено на позначці 32,0594 гривні за євро, зниження на 5,05 копійок. Готівковий долар упродовж дня подорожчав аж на 50 копійок. Зранку оптові обмінні пункти столиці почали продавати долар по 28,27-28,30 гривень; до обіду цінник підняли до 28,42-28,45 гривні, а до 17:00 – взагалі до 28,77-28,80 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1309 долара. Сьогодні євро знову перейшло від зростання до падіння на тлі чергового обвалу світових фінансових ринків та зміцнення американського долара. Готівковий євро, що роздирається двома різноспрямованими векторами – зростанням готівкового долара в Україні та падінням євро у світі – пішов за доларом і до вечора виріс у ціні на 30 копійок – з ранкових 32,10-32,13 до 32,40-32,43 гривні.

Російський рубль у понеділок пережив один із найгірших днів із березня 2020 року. З 77 ціна долара до рубля надвечір злетіла до 79,50 рублів, а російський фондовий індекс РТС упав майже на 10% за добу. Причина – можлива пряма агресія Росії проти України, тема, яка сьогодні на перших шпальтах усіх світових видань. Рішення Центробанку Росії призупинити купівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку в рамках реалізації механізму бюджетного правила трохи підтримало рубль, який уже сьогодні був готовий досягти позначки 80 за долар. Станом на 18:00 рубль торгується у широкому діапазоні 79,00-79,40 за долар. Готівковий рубль у столиці не зміг зберегти свою звичну стабільність у таких умовах: сьогодні київські обмінки встановили надзвичайно широкий діапазон цін щодо російської валюти. Одні опустили продаж до 3,64-3,65 гривні за 10 рублів, інші, навпаки, підняли до 3,70-3,72 гривні