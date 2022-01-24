Школи Закарпаття переходять на дистанційку

У Закарпатській області школи почнуть переходити на дистанційне навчання. Таку рекомендацію дала регіональна комісія з питань ТЕБ і НС, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Згідно з інформацією пресслужби Закарпатської ОДА, у регіоні ситуація з поширенням коронавірусу досить загрозлива, оскільки зафіксовано інтенсивний приріст кількості інфікованих. За останній тиждень у Закарпатській області кількість нових випадків зросла на 87%.

"Та найголовніше - хворіють наші діти. В останні сім днів в 4 рази більше фіксують випадків інфікування COVID-19 серед молодшого населення" , - заявив голова ОДА Віктор Микита.

При цьому в ОДА зазначили, що завантаженість дитячих ліжок, призначених для лікування COVID-19, становить 55%.