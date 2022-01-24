У Мінфіні повідомили, куди спрямують €1,2 млрд допомоги ЄС

Кошти макрофінансової допомоги Європейського Союзу будуть спрямовані на підтримання фінансової стабільності в Україні, повідомляє Укрiнформ.

«Ми вдячні партнерам із Європейського Союзу за підтримку України, що допоможе забезпечити макрофінансову стабільність. Рішення про старт нової програми макрофінансової допомоги ЄС є черговим свідченням високого рівня стратегічного партнерства з ЄС, а також довіри до нашої країни та ефективної співпраці протягом останніх років» , - зазначив﻿ міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на підтримання фінансової стабільності в Україні.

Окрім того, відповідно до згаданого рішення Європейської комісії, у 2022 році ЄС має надати додаткові грантові ресурси на суму 120 млн євро для підтримки реформ та державної політики у ключових сферах.