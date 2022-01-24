"Ковидну" тисячу зможуть витратити на ліки інваліди І групи
Міністерства соціальної політики та цифрової трансформації працюють над розширенням дії програми "єПідтримка" для оплати ліків людьми з інвалідністю І групи, повідомляє Укрiнформ.
Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19, передає пресслужбу глави держави.
"Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи Президента «єПідтримка» й на інші групи населення. Так, розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку", - цитує ОП слова глави уряду.
Шмигаль також нагадав, що відсьогодні люди, старші за 60 років, зможуть використовувати 1 тис. грн, наданих державою в межах «єПідтримки», на купівлю ліків.
Зазначається, що наразі понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.