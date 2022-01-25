Племінниця Софії Ротару - Sonya Kay несподівано завершила кар'єру

Співачка Sonya Kay завершила кар'єру в 31 рік. Вона заявила, що робить це "з сумом у серці та сльозами на очах". Артистка не пояснила, чому йде зі сцени, але порадила всім боротися за мрії, повідомляє 24 Канал.

Sonya Kay, справжнє ім'я якої Софія Хлябич, розпочала сольну кар'єру 2012-го. За 10 років вона дала сотні концертів, здійснила міні тур Америкою, отримала чимало музичних нагород і прикрасила не один модний глянець. Однак раптово для шанувальників вирішила покинути сцену.

Вона не зізналась, чим буде займатися тепер і чи знайдеться місце для музики в її новому житті. Однак племінниця Софії Ротару порадила фанам "не опускати руки, віри в себе" та йти до мрії, як вона колись до великої сцени.

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