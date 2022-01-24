Молнупіравір зареєструють цього тижня – Ляшко
Реєстрація препарату прямої дії від COVID-19 блискавка в Україні завершиться цього тижня, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"На поточному тижні закінчується реєстрація препарату молнупіравір. Це перший препарат прямої дії проти коронавірусної інфекції, який зайшов на реєстрацію в Україні", - сказав він на брифінгу за підсумками засідання РНБОУ у понеділок увечері.
Ляшко повідомив, що після завершення реєстрації молнупіравір буде закуплений і поставлений в Україну протягом 7-10 днів.
"Очікується у тижневий - 10-денний термін його постачання в Україну та передача на лікування на амбулаторному етапі", - сказав він.
Ляшко зазначив, що молнупіравір запобігає переходу захворювання COVID-19 у тяжкий стан, який може вимагати госпіталізації та госпіталізації до реанімаційних відділень.