Шольц прокоментував відставку адмірала ВМС Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував відставку глави Військово-морських сил (ВМС) країни віце-адмірала Кай-Ахіма Шенбаха після його слів про Крим, повідомляє Лента.Ру.

На думку Шольца, висловлювання Шенбаха не відповідають уявленням уряду країни щодо ситуації з півостровом.

Шенбах на конференції індійського інституту оборонних досліджень заявив, що Крим «ніколи не повернеться» до складу України. Його слова викликали різку критику з боку української влади, у Міноборони Німеччини також наголосили, що категорично не згодні з позицією Шенбаха щодо належності півострова.

Після цього Шенбах повідомив, що йде у відставку. За його словами, він подав прохання про відставку, і міністр оборони Крістін Ламбрехт його схвалила. В Україні це рішення привітали. Шенбаха також внесли до бази даних українського сайту «Миротворець».