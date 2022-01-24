На трасах Туреччини снігопад заблокував тисячі громадян

У Туреччині через снігопади тисячі громадян застрягли на заметених дорогах, рятувальники витягують постраждалих із заметів та розчищають дороги, повідомляє Укрiнформ.

«Через несприятливі погодні умови в Дюздже, Болу, Сакарії, Аксараї, Шанлиурфі, Ерзінджані та Сивасі у гуртожитку було розміщено 6750 громадян. По всій країні 4603 людини були врятовані з місць, де вони застрягли, і відправлені в безпечні райони. Роздано 1340 гарячих страв, 32 095 напоїв, 15 480 продуктових пакетів та 20 680 безкоштовних почастунків» , - інформує Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини.

Загалом до порятунку та розчищення заметів залучено 72 081 особу, 33 450 транспортних засобів, машин та обладнання.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися попереджень метеорологів та не виїжджати, якщо на це нема потреби.

Як повідомляють ЗМІ, протягом дня було розчищено та відновлено рух трасою Стамбул-Анкара та інші важливі автотраси, що сполучають великі міста. Залишаються повністю або частково закритими для руху автотранспорту автотраси Бурса-Караджабей, Гереде-Дюздже, Кайсері-Малатія, Кахраманмараш-Гьоксун, Акшехір-Испарта, Шаркишла-Пинарбаши, Сівас-Ерзінджан, Кагизман-Агри, Діярбакир-Сіверек, Діярбакир-Бінгьол, Елазиг-Діярбакир та інші.