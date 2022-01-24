Зеленський звернувся до українців через російську загрозу
Людям не варто боятися, адже у влади - все під контролем, причин для паніки немає. Про це Президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні до громадян України, повідомляє Укрінформ.
«Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України. Підсумком саме цього засідання є не гучні рішення для медійного простору, а важливі висновки для нашого суспільства і українських громадян. Вони звучать просто – все під контролем, причин для паніки немає. Першим питанням засідання, звісно, була ситуація на сході України», - сказав Зеленський.
За його словами, влада працює заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання.
«Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще, робимо для цього все. Разом з нашими партнерами, нашими дипломатами, а головне - нашими військовими. Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх - бути спокійними і не кричати «все пропало», - наголосив глава держави.