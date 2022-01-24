Зеленський звернувся до українців через російську загрозу

Людям не варто боятися, адже у влади - все під контролем, причин для паніки немає. Про це Президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні до громадян України, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України. Підсумком саме цього засідання є не гучні рішення для медійного простору, а важливі висновки для нашого суспільства і українських громадян. Вони звучать просто – все під контролем, причин для паніки немає. Першим питанням засідання, звісно, була ситуація на сході України» , - сказав Зеленський.

За його словами, влада працює заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання.