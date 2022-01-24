ЗСУ збільшили на 11 тис осіб - Рєзніков

На сьогодні ЗСУ готові до виконання завдань – Збройні сили України збільшено на 11 тисяч осіб, повідомляє Укрiнформ.

«Згідно з приписом закону... чисельність ЗСУ була збільшена на 11 тисяч. З яких 10 тисяч – це сили тероборони, одна тисяча - сили спеціальних операцій, які мають забезпечувати рух опору» , - розповів на брифінгу за підсумками засідання РНБО міністр оборони Олексій Резніков.

Рєзніков уточнив, що 10 тисяч, які будуть військовослужбовцями ЗСУ, сьогодні формуються. Водночас уже сформовано Командування сил тероборони. Сформовано чотири регіональних управління - Схід, Захід, Південь і Північ. Крім того, сьогодні вже сформована у режимі мирного часу відповідна кількість батальйонів, і буде ще 25 бригад.

«На сьогодні всі прикордонні області, в яких розгортаються сили тероборони, вже сформовані на 70 відсотків, що дозволяє виконувати поставленні завдання командуванню ЗСУ» , - сказав міністр оборони.

Резніков зауважив, що триває робота з органами місцевої влади з метою розгортання сил тероборони у режимі особливого періоду. «Працюємо над підготовкою приміщень для розміщення, для зберігання зброї та техніки».