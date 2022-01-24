Тарифи поки що не підвищуватимуться - Шмигаль

Тарифи на опалення та гарячу воду до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть, а державі вистачає запасів вугілля та газу, щоб без проблем подолати цей період, повідомляє Ділова столиця.

"Тарифи на електроенергію, ціни на газ залишаються незмінними відповідно до підписаного Меморандуму з органами місцевого самоврядування. Уряд виконав усі свої зобов'язання перед місцевою владою щодо передання коштів і податків до бюджету. Відповідно, це дає можливість стверджувати, що тарифів на тепло і гарячу воду місцеві органи самоврядування також не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону" , — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу після засідання РНБО.



