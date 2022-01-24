Ляшко попередив про збільшення приросту COVID-19
В Україні подвоїться добовий приріст нових випадків коронавірусу у порівнянні з хвилею осені-2021. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Корреспондент.
"Ми прогнозуємо, що як мінімум вдвічі буде більша кількість випадків порівняно з хвилею, яка у нас була у жовтні-листопаді. Водночас госпіталізацій буде менше, також кількість смертей має бути меншою", - сказав Ляшко.
Міністр додав, що завдяки вакцинації нова хвиля в Україні має пройти спокійнішою за попередні. Втім, в Україні зараз зростає кількість випадків коронавірусу, відзначив голова МОЗ.
"Сьогодні відзначається зростання кількості випадків коронавірусу в Україні вдвічі з тижня на тиждень. Водночас кількість госпіталізацій зростає, але зростає тільки на 5%", - додав Ляшко.