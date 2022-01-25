Доходи онлайн-продавців зросли на чверть

З третього кварталу 2019 року до третього кварталу 2021-го середній дохід українських онлайн-продавців зріс на 25%, свідчить дослідження Payoneer, повідомляє UBR.

Серед усіх видів заробітку на міжнародних ринках онлайн-торгівля приносить українцям найвищі прибутки. За підсумками липня-вересня середній показник досяг $9860, або $3290 на місяць.

Першість за рівнем доходу дісталася торговцям зі Львова – у середньому $13 390 за підсумками трьох кварталів минулого року. Також у першу трійку увійшли Київ та Одеса – $12 550 та $10 940 відповідно. Далі йдуть харківські продавці з показником $8550 та дніпровські – $8320.

Українці працюють на різних онлайн-майданчиках, зокрема Amazon, eBay, etsy.