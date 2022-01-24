Українці отримають ще по 500 грн за бустерну вакцинацію

Українці, які зроблять бустерну дозу вакцини від коронавірусу, отримають додаткові гроші у рамках проєкту "єПідтримка". Крім того, пенсіонери зможуть сплатити інші послуги.﻿ Про це заявив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє Сьогодні.

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За словами глави держави, всі, хто зробить бустерну дозу, отримають додаткові гроші у рамках "єПідтримки" — 500 гривень. Крім того, відсьогодні раніше отриману 1000 гривень за дві дози можна витратити на медикаменти, проте не всім, а людям віком від 60 років. Також із лютого за ці гроші можна сплатити комунальні послуги, але тільки пенсіонерам.

Програма "єПідтримка" вже скоро буде доступна громадянам, яким 14-18 років. Вони матимуть змогу заплатити за ці гроші за освітні послуги.

На що можна витратити "тисячу зеленого"?

Виплату за президентською програмою можна витратити не лише на ліки. Вона спрямована насамперед на те, щоб підтримати постраждалі сфери бізнесу.

Так, "тисячу Зеленського" можна витратити на: