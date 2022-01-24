МЗС перерахувало країни, які евакуювали дипломатів

За даними на 24 січня, США, Великобританія, Австралія та Німеччина заявили про наміри евакуювати частину персоналу посольств або членів сімей співробітників дипустанов через загрозу агресії РФ, повідомляє Новое время.

"Решта держав, ЄС, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку" , — інформує український МЗС у Facebook.

У МЗС зазначили, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах, що межують з РФ.

"Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це - справжній прояв солідарності з Україною" , — наголосили у відомстві.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу зазначав, що активного виїзду з країни наразі не спостерігається.

"Єдине що можна сказати, що була велика дезінформаційна хвиля того, що співробітники безпосередньо установ Російської Федерації масово покидають нашу країну. Ми цього не бачимо" , - зазначив Данилов.

Раніше американське посольство в Києві оголосило, що скоротить штат співробітників дипустанов, але запевнило, що диппредставництво продовжить роботу.

У МЗС України назвали рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства передчасним кроком.

Також Великобританія почала відкликати співробітників свого посольства в Україні. Як повідомляло ВВС з посиланням на чиновників, конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великобританії.

Раніше в МЗС Німеччини запропонували допомогу родичам співробітників посольства в Україні та німецьких організацій, які хочуть виїхати з країни. При цьому основний персонал посольства у Києві має продовжити роботу, заявив представник німецького МЗС Крістофер Бургер.

Також повідомлялося, що міністерства закордонних справ Японії, Франції та Австралії рекомендують громадянам утриматися від поїздок в Україну.

При цьому голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомляв, що Євросоюз не збирається евакуювати із країни своїх дипломатів чи їхні родини.