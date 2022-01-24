Христо Грозєв очолив Bellingcat

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв став новим виконавчим директором та головою правління платформи Bellingcat, повідомляє Укрінформ.

“Bellingcat – колектив дослідників відкритих джерел, відомий тим, що регулярно розкриває міжнародні гучні злочини, – призначив Христо Грозєва своїм виконавчим директором та головою виконавчої ради. Він змінив Еліота Гіггінса, засновника платформи Bellingcat, який залишається у раді директорів як креативний директор” , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні роки платформа Bellingcat набула всесвітньої популярності завдяки серії розслідувань, зокрема щодо отруєння російського розвідника Сергія Скрипаля, отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Колектив Bellingcat удостоєний безлічі престижних нагород у галузі журналістики, зокрема двох премій “Еммі”.

“З моменту заснування Bellingcat у 2014 році відбулося перетворення з невеликої групи добровольців на велику команду інноваційних професіоналів, які задають темп розвитку онлайн-розслідувань” , — зазначив Гіггінс.

Своєю чергою Грозєв зауважив, що приєднався до команди Bellingcat у 2015 році і завжди захоплювався баченням Еліота Гіггінса. За його словами, той створив новий тип організації та став першим у галузі онлайн-розслідувань.