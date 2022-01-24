У Держорганах з'являться офіцери з кіберзахисту

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пропонує створити посади офіцерів з кіберзахисту в усіх органах держвлади та на всіх об'єктах критичної інфраструктури після нещодавньої кібератаки на урядові сайти, повідомляє УНІАН.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

"З метою покращення стану кібербезпеки держави та запобігання (кібератакам - ред.) було ухвалено рішення щодо невідкладного внесення законодавчих змін, спрямованих на узаконення так званого "багбаунті", або розкриття вразливості органів держвлади, шляхом внесення змін до Кримінального кодексу в частині статей 361 та 361-1, введення в органах державної влади та на об’єктах критичної інфраструктури посад офіцерів з кіберзахисту з підпорядкуванням їм служби захисту інформації та нормативного закріплення заробітної плати не нижче ринкової" , - сказав Щиголь.

За його словами, необхідно створити інструменти фінансового стимулювання працівників держорганів, які виконують завдання з адміністрування ІТ-систем, а також посилити відповідальність посадовців за невиконання вимог кіберзахисту. Разом із цим, необхідно впровадити вимоги з кібербезпеки до підрядних організацій, які працюють з органами державної влади, усунути критичні вразливості в органах держвлади та на об’єктах критичної інфраструктури.

"Наявні факти свідчать, що кібератака була заздалегідь ретельно підготовлена, здійснювалась скоординованою групою хакерів та проведена на високому операційному рівні. Зазначене, а також отримана атрибуція вказують на причетність російських хакерських угруповань" , - сказав голова Держспецзв'язку.

Він додав, що упродовж 2021 року фіксувалась ідентифікація кібератак російських спецслужб щодо значної частини установ, уражених атакою.

За його словами, на сьогодні встановлено, що від атаки постраждали 22 сайти органів державної влади, інформаційним системам шести з яких було завдано значної шкоди. 70 сайтів було відключено за вказівкою працівників Держспецзв’язку та Служби безпеки України.