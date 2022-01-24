У Зеленського хочуть запустити всі енергоблоки АЕС

НАЕК "Енергоатом" має намір запустити в роботу усі 15 енергоблоків українських атомних електростанцій протягом найближчих 10 днів залежно від температури, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони.

"Плануємо протягом найближчих десяти днів, залежно від температурних режимів, підключення 15-го блоку та взяти рекордне навантаження понад 13 ГВт, чого, в принципі, ніколи не було" , — сказав він.

За словами Шурми, на сьогодні в енергосистемі України стабільно працюють 14 із наявних 15 атомних блоків із загальним навантаженням близько 12,4 ГВт.