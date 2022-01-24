Білоруським прикордонникам дозволили стріляти у польських військових

Голова прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо заявив, що дозволив прикордонникам застосовувати зброю проти польських колег. Фрагмент інтерв'ю з ним опублікував у Telegram білоруський держканал ОНТ, повідомляє Новое время.

Лаппо стверджує, що отримав інформацію про можливі плани польських силовиків «захопити білоруського прикордонника»:

«...Я дав команду... негайно застосовувати зброю. Якщо буде загроза життю та безпеці білоруського прикордонника, буде одразу ж, без попередження застосовано зброю».

Польща 25 січня розпочне будівництво стіни на кордоні з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Ситуація на кордоні Білорусі та ЄС загострилася на початку літа 2021 року. Нелегальні мігранти з країн Близького сходу намагаються потрапити в Польщу, Литву та Латвію. До кордонів Євросоюзу їх доправляв режим диктатора Олександра Лукашенка.