Єрмак назвав "потужним сигналом" майбутню нормандську зустріч

Глава офісу президента Андрій Єрмак назвав дуже потужним сигналом зустріч у нормандському форматі, яка пройде 26 січня в Парижі. Він зазначив, що всі сторони підтвердили участь у переговорах.﻿ Про це заявив Єрмак в етері передачі "Свобода слова на ICTV", пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Це дуже потужний сигнал, що нарешті вдалося розблокувати нормандський формат і він буде відбуватися в реальності. Всі представники підтвердили свою участь" , - сказав Єрмак.

Він висловив сподівання, що на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі Німеччина і Франція будуть займати активну позицію.