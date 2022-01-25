У Росії навряд чи визнають "республіки" в ОРДЛО – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що депутати Держдуми РФ не підтримають законопроєкт про визнання російських незаконних утворень на окупованій території Донбасу – так званих "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Українська правда.

Про це Кулеба заявив в ефірі токшоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Міністр назвав таку ініціативу "шпилькою" в Мінські домовленості.

"З аналізу інформації, яку ми зараз маємо – ця ініціатива внесена (на розгляд депутатів Держдуми РФ – ред.) як частина такого розхитування. Поки що наміру ухвалювати це рішення, визнавати "ДНР" і "ЛНР" в Росії – ми не бачимо. Це частина "великої гри" з розхитування ситуації" , – заявив Кулеба.

"Абсолютно, це 100%, що, якщо це рішення буде ухвалено, це буде абсолютно де-юре вихід Росії з Мінських домовленостей" , – додав очільник МЗС України.

Кулеба додав, що питання проєкту звернення Держдуми РФ до президента Владіміра Путіна про визнання так званих "республік" в ОРДЛО порушать на зустрічі радників у Нормандському форматі 26 січня.