Лікар назвав неявну ознаку раку крові

Доктор медичних наук Сергій Токарєв назвав неявну ознаку раку крові, повідомляє Лента.Ру.

За словами Токарєва, маркером наявності онкозахворювань за відсутності ГРВІ, інфекцій та інших запальних процесів може стати високий рівень ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів).

"Такі показники можливі при активному перебігу інфекційно-запальних процесів, низці порушень обміну речовин, анемії і навіть онкозахворювань. Наприклад, при низці захворювань крові цифра може зашкалювати за 50-70 одиниць" , - пояснив лікар.

Він також назвав нормальні показники ШОЕ. У жінок норма становить до 15 міліметрів на годину, у чоловіків – до 10.