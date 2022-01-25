Припинення транзиту газу. Шмигаль заявив про існування плану "Б"
В Кабінеті міністрів впевнені, що Україна спокійно пройде цьогорічний опалювальний сезон, навіть у разі серйозних морозів. На випадок припинення транзиту газу в уряду є план «Б», повідомляє Новое время.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу Свобода слова на ICTV.
"Ми проходимо напружено, але спокійно цей опалювальний сезон. Нам вистачає ресурсів. Нафтогаз з наступного місяця почне планову закупівлю газу в українські сховища на наступний сезон. Обсяги уточнюються. Ми вважаємо, що спокійно пройдемо і наступний опалювальний сезон", — заявив Шмигаль.
Крім того, Шмигаль додав, що існує альтернативний план щодо видобутку газу. Водночас Україна веде переговори про імпортні доставки.
"У нас є план „Б“. По-перше, ми цього року маємо намір, і не просто намір, а підтверджені цифри щодо українського видобутку газу, а також ведемо переговори з партнерами щодо альтернативних імпортних поставок газу. У різних випадках, ми будемо діяти у різний спосіб. Всі плани прописані", — додав прем'єр.