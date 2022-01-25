В Україні хочуть запровадити посімейне декларування

В Україні голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев озвучив ідею запровадження посімейного податкового декларування. За бажанням будь-яка сім'я зможе заповнити декларацію за всіх, хто разом з ними проживає, та скористатися податковими знижками один одного, повідомляє Обозреватель.

Що таке сімейне декларування?

Це можливість використовувати податкові пільги члена сім'ї, який скористатися ними не може. Наприклад, якщо пенсіонер сплатив страхові внески, сплатив іпотеку, лікування, він має право наприкінці року подати заяву до податкової та повернути частину сплаченого прибуткового податку.

Але більшість пенсіонерів не працює і прибутковий податок не сплачують. Тому правом таким скористатися не можуть. Якщо нову ідею Гетьманцева підтримають у парламенті, онук, син чи будь-який інший член сім'ї, який живе з таким пенсіонером, зможе отримати податкову пільгу свого літнього родича.

"Сімейне декларування – це тоді, коли я можу вносити до декларації пенсіонера, який проживає зі мною і має пільги. Але такий пенсіонер не має доходу, не сплачує податку, тому пільгою своєю не користується. Якщо ми ведемо спільне господарство – це не справедливо. Кроме того, это направлено на сохранение института традиционной семьи" , – пояснил Гетманцев.

Коли його можна використати?

Якщо підтримають ідею, податкову знижку можна передати від одного члена сім'ї (який не сплачує податки) іншому. Але для цього той, хто не сплачує податки, повинен:

платити відсотки з іпотеки;

робити пожертвування у неприбуткові організації;

платять за освіту (дошкільна, шкільна, вища);

сплачують за страховку;

переобладнали своє авто, наприклад, для використання як паливо скраплений газ;

придбали доступне житло;

є переселенцями та платять за оренду нерухомості.

При цьому варто зазначити, що не можна повернути більше, ніж ви заплатили. Наприклад, якщо розмір сплаченого протягом року ПДФО становить 10 тис. грн, то повернути з бюджету можна до цієї суми. Щоб розрахувати розмір знижки, потрібно:

витрати помножити на 18%;

Якщо ця сума не вища за сплачений податок, можна її отримати в повному обсязі. Якщо витрачено більше, ніж платили податків, можна повернути сплачену суму.

Коли діятимуть нові правила?

Наразі не відомо, чи такі правила взагалі працюватимуть. Справа в тому, що зараз це ідея. Законопроекту ще немає, а коли він з'явиться, не відомо, чи він набере необхідну кількість голосів і коли його розгляне Рада.

Також варто зазначити, що левова частка українців воліє не мати справи з податковою. Податки з доходів сплачують за них роботодавці, а будь-яка податкова декларація викликає побоювання.