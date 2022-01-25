Протасевича відпустили з-під домашнього арешту в Білорусі

Засновник NEXTA Роман Протасевич, який був затриманий у Білорусі після примусової посадки літака Ryanair, повідомив, що його відпустили з-під домашнього арешту, повідомляє Новое время.

Під час прямого ефіру на YouTube-каналі директора провладного центру Системний правозахист Дмитра Білякова Протасевич сказав, що розслідування у справі триває, останні сім місяців він провів під домашнім арештом.

"Я тільки-но залишив місце, де я перебував під домашнім арештом досить довгий час...Дійсно, дуже важко адаптуватися і соціалізуватися, коли довго перебував в ізоляції. У мене фактично не було контактів з оточуючими людьми" , - зазначив він.

Протасевич розповів, що наразі конкретних планів та ідей у нього немає, але він "розгортатиме медіадіяльність у центрі Системний правозахист".

Він також має намір перезапустити свій Telegram-канал Sprava.

Центр Системний правозахист заснував білоруський провладний активіст Дмитро Біляков восени минулого року. Біляков був присутній у таборі мігрантів на кордоні Литви та Польщі та заявляв, що біженці звертаються до нього за допомогою.

Затримання Романа Протасевича у Мінську

23 травня 2021 року в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак Ryanair рейсом Афіни - Вільнюс.

Літак посадили нібито через повідомлення про мінування: у Мінтрансі Білорусі заявили, що повідомлення надійшло від ХАМАСу, а Олександр Лукашенко стверджував, що інформацію отримали зі Швейцарії. І ХАМАС, і влада Швейцарії спростували ці заяви. Швейцарський провайдер електронної пошти Proton Technologies AG заявив, що повідомлення про «замінування» надійшло вже після розвороту літака на Мінськ.

Рейсом летів колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, якого одразу після посадки затримали в аеропорту Мінська. Разом із ним затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу.

Протасевич у Білорусі включено до списку «причетних до терористичної діяльності». Telegram-канал Nexta активно висвітлював та допомагав координувати білоруські протести проти режиму Олександра Лукашенка, які розпочалися в країні після фальсифікації результатів президентських виборів у серпні 2020 року.

У липні Роман Протасевич заявив, що його з дівчиною перевели під домашній арешт. 8 грудня Софії Сапезі висунули остаточне звинувачення, їй загрожує до шести років в'язниці. Дівчина написала прохання про помилування на ім'я Олександра Лукашенка.