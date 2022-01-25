NASA хоче відправити людей на Венеру

Мета вчених – за допомогою майбутніх місій "Діскавері" зрозуміти, як планета перетворилася на "пекельний світ", маючи багато характеристик, схожих із Землею, повідомляє Сьогодні.

На думку дослідників, саме Венера могла бути першим заселеним світом у Сонячній системі, з океаном та кліматом, що нагадують наші умови.

Друга планета приховує величезну кількість інформації, яка може допомогти краще зрозуміти Землю та планети за межами нашої зіркової системи.

Крім того, вчені вважають, що згодом люди могли б терраформувати Марс та Венеру, зробивши їх придатними для життя.

Група вчених із Массачусетського технологічного інституту також хоче відправити кілька місій для пошуку ознак життя у хмарах Венери .