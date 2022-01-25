Байден у прямому ефірі обматюкав журналіста

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав журналіста "тупим су*им сином". Це сталося, коли він запитав у президента про інфляцію в США, повідомляє Сьогодні.

Лідер США Джо Байден назвав журналіста телеканалу Fox News Пітера Дусі "тупим су*им сином" одразу після того, як він поставити главі держави питання про інфляцію на зустрічі з економічними радниками в Білому домі.

Після вступної промови глави держави та співробітників його адміністрації журналістів попросили залишити залу. Однак вони почали ставити свої питання. На це Байден зауважив, що не любить відповідати на них, оскільки репортери ніколи не висвітлюють суть зустрічі. Одним із журналістів, які вигукували свої питання, був Пітер Дусі, який відомий своїми критичними висловлювання на адресу президента США та його політики.

"Чи вважаєте ви інфляцію політичним тягарем напередодні проміжних виборів?" , — запитав Дусі в Байдена.

Своєю чергою Джо Байден у відповідь на крики кореспондента Fox News зауважив, що його словами були "цінним зауваженням". Далі він продовжив свою промову, а згодом сказав "ну що за тупий су*ий син".

Пізніше Дусі виступив на телеканалі, де розповів, що не чув слів Байдена. Також він поцікавився, чи "запікуватиме" Білий дім слова Джо Байдена у своїй стенограмі.