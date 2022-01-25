Лідер чемпіонату Франції хоче придбати ексфутболіста збірної України

Страсбург зацікавлений у послугах захисника Динамо Артема Шабанова. Офіційної пропозиції до офісу Динамо не надходило, але попередні переговори вже проведено, повідомляє 24 Канал.

Страсбург, який йде на 4-му місці в Лізі 1, хоче підписати універсального гравця. У трансфері зацікавлений спортивний координатор клубу Кадер Мангере.

Повідомляється, що сторони вже провели попередні переговори, але пропозиції щодо трансферу 29-річного захисника у фронт-офіcи київської команди ще не надходили.

Що відомо про Шабанова