Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок ажіотажний попит на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку призвів до зростання котирувань до нових річних максимумів – 28,59 гривень на купівлі та 28,62 гривень на продажу. А після 16:00, коли угоди здійснювалися за схемою ТОМ (з розрахунками на наступний робочий день), безготівковий «американець» досяг 28,70 гривень. І це при тому, що Національний банк учора активно продавав валюту (продано щонайменше 150 млн доларів), стримуючи падіння гривні.

Брифінг, що відбувся вчора ввечері за підсумками засідання РНБО, був покликаний заспокоїти як іноземних інвесторів, так і вітчизняних фінансистів. Але чи це вдалося, ми дізнаємося вже сьогодні. Практично все залежатиме від дії Національного банку: чи захоче він зупинити падіння гривні на якомусь конкретному рівні чи ні? Якщо НБУ продовжить інтервенції методом «вибору кращого курсу», це може не мати потрібного ефекту, і долар продовжить зростати, а гривня – падати.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 28,60/28,72 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва у понеділок подорожчав на 50 копійок. Зранку оптові обмінні пункти столиці почали продавати долар по 28,27-28,30 гривень; до обіду цінник підняли до 28,42-28,45 гривень, а до 17:00 – взагалі до 28,77-28,80 гривень. Ближче до 19-ї години в небагатьох обмінниках столиці та великих українських міст, що ще працювали до цього часу, з'явився курс 29 гривень за долар. Швидше за все сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати по 28,90-29,00 гривень. Не бажаючи ризикувати, оператори валютного ринку поставлять на табло обмінних пунктів саме таку цифру на продаж. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Найменша ознака стабілізації на міжбанку (як реакція на можливі хороші новини) – і готівковий долар почне стрімко дешевшати. Якщо ж позитивних новин не буде, то вже надвечір долар може додати в ціні ще мінімум 20-30 копійок.

Євро на ринку FOREX у понеділок опустився до позначки 1,1290 долара, але на закриття дня скоригувався до 1,1325 долара. Вранці вівторка падіння відновилося: на момент написання статті євро вже опустився до позначки 1,1305, і зниження продовжується. Готівковий євро у понеділок виріс у ціні на 30 копійок – з ранкових 32,10-32,13 до 32,40-32,43 гривень. Сьогодні його поведінка безпосередньо залежатиме від того, чи вдасться погасити паніку на валютному ринку, або вона розгориться з новою силою. Якщо ажіотажний попит зіб'ють, євро дешевшатиме синхронно з доларом, і тоді протягом 2-3 днів є шанс, що він подешевшає щонайменше до 32 гривень. Якщо ж зростання долара продовжиться, євро зростатиме синхронно з ним, ігноруючи зниження на FOREX.

Російський рубль у понеділок пережив справжній обвал: у другій половині дня його ціна знизилася до 79,50 за долар. На ранок вівторка падіння змінилося зростанням: рубль відкотився до 78,40 за долар і станом на 8 ранку за Києвом торгується у вузькому діапазоні 78,42-78,50 рублів за долар. Готівковий рубль учора не зміг зберегти свою звичну стабільність: київські обмінки встановили надзвичайно широкий діапазон цін щодо російської валюти. Одні опустили продаж до 3,64-3,65 гривні за 10 рублів, інші, навпаки, підняли до 3,70-3,72 гривні. У такому широкому діапазоні проходитиме і сьогоднішня торгівля. Якщо падіння гривні продовжиться, вже надвечір рубль може подорожчати до 3,73-3,75 гривень за 10 рублів.