Китайська компанія залучає кошти на розробку багаторазового носія

Ймовірно, однією з головних заслуг SpaceX є використання багаторазових ракет-носіїв. Ілон Маск довів, що це реально та вигідно. Тепер над розробкою аналогів працюють повсюдно, повідомляє 24 Канал.

Китайська приватна космічна компанія Galactic Energy поки що не надто відома у світі. Але вона вже встигла провести два успішні запуски своєї легкої ракети Ceres-1. Паралельно компанії працюють над носієм Pallas-1, який буде багаторазовим. Повідомляється, що у двох раундах фінансування у 2021 році Galactic Energy змогли залучити 200 мільйонів доларів для розробки.

Візуалізація багаторазового носія Pallas-1. Фото Space News.

Galactic Energy та їх багаторазовий носій Pallas-1

Виручені кошти у розмірі 200 мільйонів доларів компанія використовує для розробки Pallas-1 та побудови інфраструктури для експлуатації багаторазової ракети-носія. Інвестували в проект як приватні підприємці, так і держава, зацікавлена у розвитку багаторазових носіїв.

Pallas-1 є ракетою середнього класу:

Носій використовуватиме як окислювач рідкий кисень, а паливом служитиме гас.

На низьку навколоземну орбіту ракета зможе вивести 4-5 тонн вантажу.

На сонячно-синхронну орбіту висотою 700 км Pallas-1 зможе доставити 2 – 3 тонни корисного вантажу.

Загальна висота носія – 42 метри, ширина – 3,35 метри.

Стартова вага – 220 тонн.

Максимальне навантаження, яке витримає ракета – 7g.

Коли відбудеться перший запуск Pallas-1 – достеменно невідомо. Очікується, що це станеться у 2023 році. Це, звісно, не єдина приватна космічна компанія Китаю.