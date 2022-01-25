Рєзніков про постачання зброї в Україну: Раніше про це мріяли

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що США та Великобританія поставили Україні озброєння, про яке раніше доводилося тільки мріяти, повідомляє Ділова столиця.

Про це Резніков заявив у етері телеканалу ICTV.

"Я з першого дня веду переговори з нашими партнерами. Наслідки ви бачите — це літаки, які прилітають з Лондона, два літаки з США прилетіли, а завтра зустрічаємо третій літак з допомогою" , — сказав Резніков, відповідаючи на запитання про те, чи ведуться переговори з союзниками щодо постачання Україні систем ППО, включаючи ракети Patriot.

Глава Міноборони додав, що переговори щодо всіх потреб України в озброєннях ведуться. Однак деталі Резніков розкрити відмовився.