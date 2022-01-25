Рєзніков про постачання зброї в Україну: Раніше про це мріяли
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що США та Великобританія поставили Україні озброєння, про яке раніше доводилося тільки мріяти, повідомляє Ділова столиця.
Про це Резніков заявив у етері телеканалу ICTV.
"Я з першого дня веду переговори з нашими партнерами. Наслідки ви бачите — це літаки, які прилітають з Лондона, два літаки з США прилетіли, а завтра зустрічаємо третій літак з допомогою", — сказав Резніков, відповідаючи на запитання про те, чи ведуться переговори з союзниками щодо постачання Україні систем ППО, включаючи ракети Patriot.
Глава Міноборони додав, що переговори щодо всіх потреб України в озброєннях ведуться. Однак деталі Резніков розкрити відмовився.
"Але повірте, в тій допомозі вже є багато цікавих речей, про які ми мріяли раніше", — додав міністр.