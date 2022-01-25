Уряд Канади порадив громадянам покинути територію України
Через загрозу військових дій, канадський МЗС рекомендує своїм громадянам покинути територію України, якщо їх присутність не є обов’язковою, повідомляє Укрiнформ.
“Рекомендуємо уникати усіх несуттєвих подорожей до України через російську агресію та накопичення військ навколо та всередині країни. Якщо ви знаходитеся в Україні, подумайте, чи ваша присутність є суттєвою”, - йдеться у повідомленні.
Окремо у відомстві рекомендують взагалі не їздити до Криму та окупованих регіонів Донецької та Луганської областей, оскільки
“наша спроможність надавати консульську допомогу тут дуже обмежена”.
Зазначимо, що рекомендації МЗС не є обов'язковими для виконання пересічними канадцями, однак впливають на дію страховок та інших послуг.