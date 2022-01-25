За добу майже 70 тисяч українців отримали COVID-щеплення

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 70 тисяч людей. Усього в країні вже проведено 29,9 млн щеплень.﻿ Про це, з посиланням на дані МОЗ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За вчора, 24 січня 69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу - 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, а бустерну - 17 084.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 191 379 людей.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 191 377 людей, дві дози - 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу - 13 609 людей, а бустерну - 225 868.

Загалом уже проведено 29 921 638 щеплень.